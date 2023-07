Visite guidée au Musée Henri-Martin Musée Henri Martin Cahors, 23 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

L’exposition « la Tenue d’Eve » n’aura plus de secrets pour vous, grâce à cette visite commentée..

2023-07-23 14:30:00 fin : 2023-07-23 . 10 EUR.

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



This guided tour of the « La Tenue d’Eve » exhibition will take your breath away.

Esta visita guiada le llevará directamente al corazón de la exposición « La Tenue d’Eve ».

Die Ausstellung « La Tenue d’Eve » wird dank dieser kommentierten Führung keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

Mise à jour le 2023-06-17 par OT Cahors – Vallée du Lot