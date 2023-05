Visite dégustée au Musée Henri Martin : le goût de l’art Musée Henri Martin, 5 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Trois œuvres d’art emblématiques des collections s’offrent au plaisir des yeux et des papilles des visiteurs. Un chef invité proposera son interprétation de ces dernières, à découvrir sous la forme d’une bouchée salée ou sucrée faisant écho à chaque tableau..

2023-07-05 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-05 . .

Musée Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



Three emblematic works of art from the collections will be on display for the pleasure of visitors? eyes and taste buds. A guest chef will offer his interpretation of these works, to be discovered in the form of a savory or sweet bite echoing each painting.

Se expondrán tres obras de arte emblemáticas de las colecciones para deleitar la vista y el paladar de los visitantes. Un chef invitado ofrecerá su interpretación de estas obras, en forma de bocado salado o dulce que se haga eco de cada cuadro.

Drei emblematische Kunstwerke aus den Sammlungen werden den Augen und dem Gaumen der Besucher schmeicheln. Ein Gastkoch wird seine Interpretation der Werke vorstellen, die in Form von süßen oder salzigen Häppchen zu jedem Bild serviert werden.

