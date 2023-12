Cet évènement est passé Visite découverte du Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Chaque mois, retrouvez une thématique pensée comme une découverte transversale des collections pour une expérience renouvelée du musée..

Chaque mois, retrouvez une thématique pensée comme une découverte transversale des collections pour une expérience renouvelée du musée.

Des Beaux-arts à l’œuvre d’Henri Martin, en passant par l’Océanie et les salles d’archéologie, une visite éclectique à travers laquelle vous découvrirez les objets et les œuvres incontournables du parcours. Réservation conseillée. Durée : 1h30 11 EUR.

