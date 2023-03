Visites guidées présentant deux oeuvres de Claude Como Musée Henri-Martin, 4 juin 2023, Cahors.

Visites guidées présentant deux oeuvres de Claude Como Dimanche 4 juin, 12h00 Musée Henri-Martin Entrée libre, gratuit

Dans le cadre de la 18ème édition du festival Cahors Juin Jardins autour du thème « Germinations », l’association Juin Jardins propose à l’artiste Claude Como d’installer dans le hall du Musée Henri-Martin deux grandes pièces touffetées (projection de laine sur toile) : In Vino Veritas et Sexual Healing. Couleurs chatoyantes, toucher réconfortant et nature sauvage aux dimensions impressionnantes !

Musée Henri-Martin 792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 (0)5 65 20 88 88 https://www.museehenrimartin.fr/ https://www.facebook.com/MuseeHenriMartin;https://www.instagram.com/museehenrimartin/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 20 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairie-cahors.fr »}] Créé en 1833, le musée de Cahors rassemble les collections acquises par la Ville. Elles sont transférées dans l’ancien palais épiscopal concordataire situé au cœur de la ville « nouvelle » et sont présentées aux publics à partir de 1929. Progressivement, ces collections s’accroissent avec des biens patrimoniaux d’horizons divers et atteignent aujourd’hui près de 11 000 objets. Les collections du musée s’étendent du Néolithique au XXIe siècle. Bus à proximité et parking en face

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

© Edwige Poret