Cluedo Géant Musée henri martin Cahors

Lot

Cluedo Géant Musée henri martin, 13 mai 2023, Cahors. Cluedo Géant Samedi 13 mai, 19h30 Musée henri martin Sans réservation Monsieur Martin a été retrouvé assommé dans le salon doré. Tout le musée est en émoi pour tenter de retrouver le coupable et l’arme du crime. Les visiteurs, petits et grands, seront associés à l’enquête afin de participer à la résolution de cette intrigue nocturne. Musée henri martin 792 rue Emile Zola, Cahors, Lot, Occitanie Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 88 66 http://www.mairie-cahors.fr/musee/ Le musée de Cahors conserve dans ses collections environ 13 000 objets et documents qui intéressent l’archéologie, l’ethnographie extra-européenne, l’histoire, l’histoire de l’Art et l’art contemporain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

