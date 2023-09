Visite libre d’un musée pas comme les autres Musée Henri-Barré Thouars, 15 septembre 2023, Thouars.

Visite libre d’un musée pas comme les autres 15 – 17 septembre Musée Henri-Barré Gratuit. Entrée libre. À partir de 10 ans.

Au musée Barré vous découvrirez, en plus des visites libres sur les trois jours, quelque chose de nouveau et audacieux sur le samedi comme le dimanche !

– Le samedi à 15h : une visite en musique avec les élèves du cours de guitare classique du conservatoire de Thouars !

– Le dimanche à 11h, 15h00 et 16h30 : « Une oeuvre à la loupe ». Le principe ? Venir découvir une œuvre mystère qui vous sera raconté dans un esprit d’échange et de bonne humeur !

Musée Henri-Barré 7 rue Marie-de-la-Tour-d’Auvergne 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 36 97 http://www.thouars.fr/vah/ Labellisé « Musée de France », le musée Henri Barré est installé depuis 1920 dans un hôtel particulier édifié au XIXe siècle.

L’immeuble néogothique accueille aujourd’hui des collections aux thématiques variées. faïences, beaux-arts et mobilier se côtoient dans l’atmosphère très particulière des cabinets de curiosités.

Par la présentation de collections archéologiques et ethnographiques, visiter le musée Henri Barré, c’est aussi découvrir Thouars et le Pays Thouarsais au fil des époques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

