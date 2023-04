Découverte du théâtre de papier autour des grandes figurines féminines Musée Henri Barré Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Découverte du théâtre de papier autour des grandes figurines féminines Musée Henri Barré, 13 mai 2023, Thouars. Découverte du théâtre de papier autour des grandes figurines féminines Samedi 13 mai, 15h00 Musée Henri Barré sur inscription obligatoire Par la compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Interprètes : Judith Guillonneau et Élise Ducrot Un vide grenier est organisé dans la maison désormais en vente de Mamie Léonie. Suzanne et Jade s’y retrouvent, à l’heure du thé, alors que le temps et la distance les avaient éloignées. Les deux cousines vont ranimer la mémoire de Léonie qui les guidera à travers son histoire quelque peu atypique et celles de grandes figures féminines au travers d’un atelier. Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 36 97 http://www.thouarsetmoi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0622664345 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.accueil@thouars.fr »}] Maison de collectionneur, la demeure néo-gothique du Docteur Henri Barré abrite le musée du même nom. Elle dévoile des collections d’art et d’histoire variées : beaux-arts, faïences, ethnographie, archéologie, dans un cadre dont l’atmosphère à tout des cabinets de curiosités. © Musée Henri Barré Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

