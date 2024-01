Atelier enfants – Fashion Hector Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, jeudi 29 février 2024.

Atelier enfants – Fashion Hector dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère, réalisez et customisez votre planche d’accessoires à la mode du XIXe siècle. Jeudi 29 février, 15h00 Musée Hector-Berlioz 5€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Début : 2024-02-29T15:00:00+01:00 – 2024-02-29T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T15:00:00+01:00 – 2024-02-29T17:00:00+01:00

Atelier enfants

Fashion Hector

Découvre la mode du XIXe siècle à travers les portraits du musée et customise ta planche d’accessoires dessinés à la manière des gravures de mode avec des crayons, des collages et de la feuille d’or(ée) !

Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

Coll. et ©Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère