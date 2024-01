Après-midi festif – Bird Day Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, dimanche 25 février 2024.

Après-midi festif – Bird Day Venez découvrir les oiseaux dans durant un après-midi festif autour d’ateliers et d’animations variées. Dimanche 25 février, 14h00 Musée Hector-Berlioz Animations payantes et sur réservation : 2 ateliers parmi les 4 disponibles au tarif de 3,80€ (tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Animations gratuites et sans réservation : À la quête des oiseaux ; Ornithologues en herbe ; 1,2,3 jouez.

Début : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Venez profitez en famille d’un après-midi festif autour des oiseaux !

Programme :

• 2 ateliers aux choix parmi 4 | Sur réservation au 04.74.20.24.88 | 3.80€/personne (tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) :

– Oiseaux en origami (7 à 99 ans) : initiez-vous à l’art du pliage japonais en métamorphosant le papier en oiseaux !

– Poule dentée (7 à 99 ans) : Découvrez l’extraordinaire origine des oiseaux puis observez leurs plumes grâce aux loupes et microscopes, avant de réaliser un appeau.

– Cass’ graines (parents/enfants de 3 à 6 ans) : À partir de matériaux de récupération, créez votre mangeoire à oiseaux.

– Quel est le menu ? (3 à 99 ans) : un atelier de sensibilisation aux régimes alimentaires des oiseaux où les participants manipulent et observent leurs différentes formes de becs pour comprendre comment ils se nourrissent.

• En continu de 14h à 17h, gratuit sans réservation :

– À la quête des oiseaux : pars à la recherche des oiseaux dans les étages historiques du musée avant de résoudre les énigmes.

– Ornithologues en herbe : découvre les différentes espèces d’oiseaux observés dans le jardin puis, armez de jumelles, pars l’explorer à la recherche d’éléments cachés.

– 1,2,3 jouez : différents jeux sur les oiseaux et la biodiversité (loto, jeu d’ombres,…) sont à votre disposition pour apprendre en s’amusant.

Un atelier proposé dans le cadre du dispositif départemental « nature culture » qui encourage la biodiversité dans les jardins des musées et la culture dans les espaces naturels sensibles (ENS), et en écho au programme de sciences participatives «BirdLab» auquel participe le musée Hector-Berlioz.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

oiseaux atelier

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère