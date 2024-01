Atelier enfants – Dans l’atelier du photographe Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, vendredi 23 février 2024.

Atelier enfants – Dans l’atelier du photographe Dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère créez votre coiffure XIXe et faite vous photographier avec. Vendredi 23 février, 14h30 Musée Hector-Berlioz 5€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Début : 2024-02-23T14:30:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:30:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00

Atelier enfants

Dans l’atelier du photographe

Inspirés par la maison natale de Berlioz et des différents portraits familiaux, les enfants composent un décor de style XIXe siècle et créent leur chevelure « à la Hector ! » avant de se mettre en scène au sein de leur création ! Une photo souvenir à conserver immortalisera leur nouvelle coiffure !

Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère.

Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 La Côte Saint-André

© Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère