Atelier parents/enfants – Le dressing d’Harriet et Hector Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, vendredi 23 février 2024.

Atelier parents/enfants – Le dressing d’Harriet et Hector Dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère, personnalisez les vêtements d’Hector et d’Harriet. Vendredi 23 février, 10h30 Musée Hector-Berlioz Parents et enfants de 3 à 6 ans 3.80€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T10:30:00+01:00 – 2024-02-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T10:30:00+01:00 – 2024-02-23T12:00:00+01:00

Atelier parents/enfants

Le dressing d’Harriet et Hector

Parents et enfants découvrent l’évolution de la mode au XIXe siècle en personnalisant les vêtements d’Hector Berlioz et de sa première épouse, Harriet.

Un dressing à emporter et des silhouettes à habiller à l’infini.

Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère.

Parents et enfants de 3 à 6 ans 3.80€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Mode atelier

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère