Atelier parents/enfants – Initiation à la sérigraphie sur sac à dos Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Atelier parents/enfants – Initiation à la sérigraphie sur sac à dos Sérigraphiez un portrait de Berlioz sur un sac à dos. Mercredi 21 février, 10h30 Musée Hector-Berlioz 3.80€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T10:30:00+01:00 – 2024-02-21T12:00:00+01:00

Atelier parents/enfants

Initiation à la sérigraphie sur sac à dos

Un atelier ludique où parents et enfants découvrent la sérigraphie – technique d’impression au pochoir – avant d’imprimer sur un sac à dos un portrait de Berlioz !

Un objet unique à emporter et à utiliser sans modération !

Parents et enfants de 3 à 6 ans | 3.80€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

atelier sérigraphie

©La bonne impression