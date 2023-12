Atelier ados/adultes – Peinture sur faïence Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, 4 janvier 2024, La Côte-Saint-André.

Atelier ados/adultes – Peinture sur faïence Jeudi 4 janvier 2024, 10h15 Musée Hector-Berlioz 5€ | Sur réservation

Atelier ados/adultes

Peinture sur faïence

Expérimentez la technique artisanale de la peinture sur un carreau de faïence en réalisant le facétieux et infernal Méphistophélès de La Damnation de Faust !

Après cuisson, les apprentis faïenciers sont invités à venir récupérer leurs œuvres au musée.

Un atelier proposé dans le cadre de l’exposition « ENFER ET DAMNATION ! Mythes et légendes de Faust » présentée jusqu’au 31 décembre 2023.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T10:15:00+01:00 – 2024-01-04T12:15:00+01:00

2024-01-04T10:15:00+01:00 – 2024-01-04T12:15:00+01:00

atelier Adultes

© Les delphinales