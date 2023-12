Atelier enfants – Fabuleux buste Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, 3 janvier 2024, La Côte-Saint-André.

Atelier enfants – Fabuleux buste Mercredi 3 janvier 2024, 14h30 Musée Hector-Berlioz 5€ | Sur réservation

Atelier enfants

Fabuleux buste

Les enfants créent un buste de Berlioz paré de ses plus beaux atours héroïques avant de le placer au sein d’un décor issu des scènes mythologiques qui l’ont inspiré.

Un atelier proposé dans le cadre de l’exposition « ENFER ET DAMNATION ! Mythes et légendes de Faust » présentée jusqu’au 31 décembre 2023.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

