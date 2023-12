Concert – Méli-Mômes Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, 29 décembre 2023, La Côte-Saint-André.

Concert – Méli-Mômes Vendredi 29 décembre, 11h00, 14h00, 16h00 Musée Hector-Berlioz Gratuit

Attention, ces mini-concerts n’ont de mini que le nom ! À coup sûr vous allez rire et chanter. Petits et grands se retrouveront dans ces chansons drolatiques et entraînantes !

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-12-29T11:00:00+01:00 – 2023-12-29T11:45:00+01:00

2023-12-29T16:00:00+01:00 – 2023-12-29T16:45:00+01:00

concert enfant

Yannick Perrin