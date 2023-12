Atelier parents-enfants – Crée ton super-héros Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

La Côte-Saint-André Atelier parents-enfants – Crée ton super-héros Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, 28 décembre 2023, La Côte-Saint-André. Atelier parents-enfants – Crée ton super-héros Jeudi 28 décembre, 10h30 Musée Hector-Berlioz 3.80€ Imagine ton héros : le milieu dans lequel il vit, son costume, ses super-pouvoirs… À toi de lui donner vie à l’aide de feutres, crayons et poscas ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Atelier heros Thierry Carrier

