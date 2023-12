Atelier parents/enfants – Initiation à la sérigraphie sur sac à dos Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, 27 décembre 2023, La Côte-Saint-André.

Un atelier ludique où parents et enfants découvrent la sérigraphie – technique d’impression au pochoir – avant d’imprimer sur un sac à dos le mythique cheval de Troie !

Un objet unique à emporter et à utiliser sans modération !

Un atelier proposé dans le cadre de l’exposition « ENFER ET DAMNATION ! Mythes et légendes de Faust » présentée jusqu’au 31 décembre 2023.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

