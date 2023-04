Spectacle musical 1 Air 2 Violons Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Spectacle musical 1 Air 2 Violons Musée Hector-Berlioz, 25 juin 2023, La Côte-Saint-André. Spectacle musical 1 Air 2 Violons Dimanche 25 juin, 16h00 Musée Hector-Berlioz Gratuit | Dans la limite des places disponibles | Placement assis dans le jardin du musée | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant Robe de taffetas et costume noirs, c’est bien à un concert classique que les deux interprètes nous invitent. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour lui, car elle en a décidé autrement. Fougueuse et facétieuse, elle provoque son partenaire, délicat et réservé, et l’entraîne dans sa fantaisie. Le concert prend alors des airs clownesques ! Émaillé d’événements inattendus, drôles ou poétiques, il transporte le public dans un univers délicieusement décalé.

Dotés d’une solide formation classique, Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc se rencontrent dans les rangs de l’orchestre. Le duo qu’ils créent ensemble s’affranchit très vite des étiquettes, proposant une balade virtuose dans le grand répertoire mais aussi le jazz, le tango ou encore la musique irlandaise. Un programme varié, riche en rebondissement, composé d’œuvres de Vivaldi, Mozart, Bach, Brahms, Schubert, Haendel, mais aussi ABBA, Patrick Hernandez ou encore Gainsbourg ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

