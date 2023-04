Concert Société philarmonique de La Côte Saint-André Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

Concert Société philarmonique de La Côte Saint-André Musée Hector-Berlioz, 18 juin 2023, La Côte-Saint-André. Concert Société philarmonique de La Côte Saint-André Dimanche 18 juin, 16h00 Musée Hector-Berlioz Gratuit | Dans la limite des places disponibles | Placement assis dans le jardin du musée | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant La Société Philharmonique vous propose un programme éclectique allant d’arrangements d’œuvres symphoniques à des pièces composées par des compositeurs actuels pour leurs orchestres à vent en passant par de la musique de film. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

