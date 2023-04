Crime au musée 2 : la partition maudite Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

Crime au musée 2 : la partition maudite Musée Hector-Berlioz, 13 mai 2023, La Côte-Saint-André. Crime au musée 2 : la partition maudite Samedi 13 mai, 15h00 Musée Hector-Berlioz Gratuit, départ toutes les 20 minutes, sur réservation Des ossements humains viennent d’être découverts dans le jardin du musée durant les travaux d’étanchéité du bassin ! Le chantier a immédiatement cessé et la police lance un appel à tous les enquêteurs pour l’aider à élucider cette sombre affaire, semblant étrangement liée à un autre dossier non-élucidé datant de 1885 ! Riche en rebondissements, l’enquête vous transportera au XIXe siècle et vous mènera à la rencontre des suspects bouclés au cœur du musée dans l’attente d’être interrogés. En famille ou entre amis, menez votre enquête pour confondre le ou les coupables. Une enquête proposée dans le cadre de Musées en Fête | Nuit des musées, en partenariat avec le club théâtre de la MJC de La Côte Saint-André. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

