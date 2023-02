Projection – Franz et le chef d’orchestre Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

46 minutes | Gratuit | À partir de 4 ans | Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 04.74.20.24.88

Découvrez l’histoire de Franz pour sauver le concert. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Projection Franz et le chef d’orchestre Franz accompagne son père chef d’orchestre à une colonie musicale d’été. Il aimerait jouer d’un instrument mais il est encore trop petit. C’est pourtant lui qui, pour sauver le concert, viendra au secours du soliste victime de la méchanceté des autres enfants. En musique, les histoires vont se nouer autour de ce trio en passant du rire aux larmes.

Après la séance, un kit pédagogique numérique vous sera transmis pour prolonger chez vous la découverte de l’orchestre et des instruments de musique.

