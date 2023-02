Atelier enfants – Tableau des sons et des couleurs Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Atelier enfants – Tableau des sons et des couleurs Musée Hector-Berlioz, 20 avril 2023, La Côte-Saint-André. Atelier enfants – Tableau des sons et des couleurs Jeudi 20 avril, 15h00 Musée Hector-Berlioz

De 7 à 13 ans | 2h | 5€ | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Retranscrivez la musique et les sons grâce à un patchwork coloré. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Atelier enfants Tableau des sons et des couleurs Créativité et imagination seront à l’honneur dans cet atelier qui débutera par une écoute des sons de la nature et de leur transcription dans la musique d’Hector Berlioz. Inspirés par la musique, les enfants réaliseront un tableau patchwork à l’aide d’encres colorées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T15:00:00+02:00

2023-04-20T17:00:00+02:00 © Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère

Détails Catégories d’Évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André Age minimum 7 Age maximum 13 lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Departement Isère

Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la cote-saint-andre/

Atelier enfants – Tableau des sons et des couleurs Musée Hector-Berlioz 2023-04-20 was last modified: by Atelier enfants – Tableau des sons et des couleurs Musée Hector-Berlioz Musée Hector-Berlioz 20 avril 2023 La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

La Côte-Saint-André Isère