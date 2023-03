[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Valérie Le Métayer, peintre en faïence Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Valérie Le Métayer, peintre en faïence Musée Hector-Berlioz, 2 avril 2023, La Côte-Saint-André. [Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec Valérie Le Métayer, peintre en faïence Dimanche 2 avril, 15h30 Musée Hector-Berlioz Rencontre au travers d’un Rendez-vous d’Exception en présence de Valérie Le Métayer, peintre en faïence Tables, chaises ou encore vaisselle font partie de notre quotidien et sont les discrets témoins de nos instants de vie. Tout autour de nous, les objets et leurs décors révèlent l’histoire d’une époque et reflètent notre personnalité. Des artisans d’art travaillent quotidiennement à sublimer notre quotidien. Valérie Le Métayer, peintre en faïence, vous invite à découvrir le décor au pinceau sur émail cru, typique de la faïence Grand Feu : un savoir-faire rigoureux et technique qui caractérise les métiers d’art. L’envers du décor est riche d’étapes souvent ignorées, parfois fastidieuses mais toujours indispensables.

À cette occasion, Valérie Le Métayer offrira deux places pour s’initier à la peinture sur carreau de faïence au coeur de son atelier. Date du Rendez-vous d’Exception : Dimanche 2 avril 2023 à 15h Conditions de Réservation : Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 04 74 20 24 88. Musée Hector-Berlioz 69 rue de la république 38260 La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 faïence peintre Frederick Pattou

Musée Hector-Berlioz
69 rue de la république 38260 La Côte-Saint-André
La Côte-Saint-André 38260 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes
0474202488

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la cote-saint-andre/

