Visite guidée maison-musée Musée Hector-Berlioz, 2 avril 2023, La Côte-Saint-André. Visite guidée maison-musée 2 avril et 7 mai Musée Hector-Berlioz Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 04 74 20 24 88. Un véritable voyage sonore et visuel au cœur du XIXe siècle !

Accompagné d’un guide conférencier, partez à la découverte de la maison natale de Berlioz. De la cuisine aux salons en passant par la chambre du petit Hector ou encore celles de ses sœurs, la vie trépidante du compositeur côtois vous sera contée. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T15:30:00+02:00 visite guidée Denis Vinçon

Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André
La Côte-Saint-André
Isère

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la cote-saint-andre/

