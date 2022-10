Atelier adultes et adolescents – Voyage en terre cuite inconnue Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Atelier adultes et adolescents – Voyage en terre cuite inconnue Musée Hector-Berlioz, 6 novembre 2022, La Côte-Saint-André. Atelier adultes et adolescents – Voyage en terre cuite inconnue Dimanche 6 novembre, 15h00 Musée Hector-Berlioz

5€ | Sur réservation

Atelier durant lequel adultes et adolescents réaliseront une peinture sur faïence à partir des œuvres de l’exposition temporaire. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Atelier adultes et adolescents Voyage en terre cuite inconnue Chaque voyageur expérimente la technique artisanale de la peinture sur carreau de faïence en réalisant un moyen de transport du XIXe siècle. Montgolfières ou bateaux à vapeur vous conduiront sur les traces d’Hector Berlioz et de ses voyages extraordinaires !

Après cuisson, les apprentis faïenciers sont invités à venir récupérer leurs œuvres au musée. Cet évènement est proposé dans le cadre de l’exposition temporaire « Les voyages extraordinaires de Monsieur B. », présentée au Musée du 3 juillet au 31 décembre 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T15:00:00+01:00

2022-11-06T17:00:00+01:00 © Atelier Les Delphinales

