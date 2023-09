Les métiers du patrimoine au service de la restauration de la Maison Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort, 14 octobre 2023, Rochefort.

Les métiers du patrimoine au service de la restauration de la Maison Pierre Loti Samedi 14 octobre, 10h30 Musée Hèbre Gratuit. Entrée libre.

Cette conférence aura pour vocation de faire découvrir au public les différents corps de métiers qui œuvrent sur ce chantier atypique (tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, vitraillistes, restaurateurs de céramiques orientales, staffeurs, fabricants de papiers peints à l’ancienne, restaurateurs de lustres en bronze, ébénistes, …), à travers de leurs savoir-faire spécifiques aux Monuments historiques.

Présentation par Elsa Ricaud, architecte du patrimoine de l’agence Sunmetron en charge de la restauration de la maison Pierre Loti.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peinture d’une grande diversité, offrant un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, ainsi que des collections d’objets provenant des continents océanien, africain et asiatique, témoignant des nombreux échanges entre cette ville maritime et le reste du monde.

©Sunmetron