Sur les traces de Pierre Loti : « Le voyage de la flore dans le Pacifique, 1872 » 16 et 17 septembre Musée Hèbre Gratuit. Entrée libre. Un guide-conférencier est à votre disposition dans l’exposition pour répondre à vos questions.

Dans le cadre du centenaire de la disparition de Pierre Loti, les musées municipaux vous invitent à découvrir l’exposition « Et Julien Viaud devint Pierre Loti, le voyage de la Flore, 1872 ». Cette exposition captivante au musée Hèbre retrace le périple du jeune aspirant de marine dans le Pacifique et est ouverte jusqu’au 30 septembre 2023.

L’exposition met en lumière un épisode clé de la vie de Loti : son premier voyage aux antipodes. Durant les six premiers mois de 1872, il explore le Pacifique en visitant des lieux tels que l’île de Pâques, les Marquises et Tahiti. Il témoigne alors de la manière dont les cultures anciennes sont menacées par l’influence occidentale, ce qui le bouleverse profondément. L’acculturation des sociétés traditionnelles deviendra par la suite une préoccupation constante pour lui.

Ce voyage marque également le début de sa carrière littéraire. Avec l’aide de sa sœur, il publie une série de textes accompagnés de dessins dans la revue l’Illustration. Ces articles remarqués sont aujourd’hui considérés comme des témoignages ethnographiques précieux. De plus, son séjour à Tahiti lui permet de rechercher les traces de son frère aîné disparu, Gustave, qui y avait vécu dix ans auparavant. Bien que cette quête soit décevante, elle devient la matière première de l’un de ses romans les plus célèbres, Le mariage de Loti, publié en 1880.

L’exposition met notamment en évidence les liens entre Loti et l’île de Pâques. Ses écrits, ses dessins et sa collection ont contribué à éclairer cette culture lointaine, alors peu connue en dehors des voyages de Cook et de La Pérouse. Certains des objets pascuans qu’il a collectés ont été acquis par les surréalistes, dont André Breton, fascinés par Rapa Nui (nom pascuan de l’île de Pâques), même s’ils ne portaient pas Loti en haute estime en tant que personnage emblématique d’une société qu’ils réprouvaient.

Des conférences, des visites guidées et des visites contées sont également proposées pour vous permettre de découvrir cette aventure quasiment initiatique vécue par Pierre Loti.

Ce projet est soutenu par la CARO et le Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du Programme d’Éducation Artistique et Culturelle, ainsi que par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER.

Venez vivre l’expérience flash expo de 14h à 17h30, où un guide-conférencier sera présent dans l’exposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 Le musée Hèbre regroupe le musée d’art et d’histoire ainsi que le service du patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label « Ville d’art et d’histoire ».

Situé au cœur de la ville, ce lieu à l’architecture contemporaine présente une série d’espaces dédiés à la mise en valeur du passé de Rochefort, une ville nouvelle singulière du XVIIe siècle.

Les collections du musée comprennent une galerie de peintures d’une grande diversité, offrant un panorama étendu d’époques et de mouvements artistiques. Deux espaces sont consacrés à Pierre Loti, dont la maison est actuellement en restauration.

Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) retrace l’histoire de la ville, notamment avec l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835. Le musée abrite également des collections d’objets provenant des continents océanien, africain et asiatique, témoignant des nombreux échanges entre cette ville maritime et le reste du monde.

En tant que musée labellisé « Musée de France », le musée Hèbre propose également une programmation culturelle variée, ouverte à divers domaines artistiques. Il dispose également d’un service éducatif.

Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap pour les personnes à mobilité réduite, auditives, mentales et psychiques. Cours Roy Bry (à 5 minutes). Parking gratuit de 807 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

