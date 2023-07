Découvrez la maison de Pierre Loti en 3D ! Musée Hèbre Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort.

Découvrez la maison de Pierre Loti en 3D ! 16 et 17 septembre Musée Hèbre Gratuit. Sur inscription. Les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l’événement.

Depuis 2015, le musée Hèbre propose une immersion dans la vie de l’écrivain voyageur Pierre Loti à travers une exposition permanente mettant en valeur une partie de sa collection personnelle. En complément, une visite virtuelle en 3D de sa maison est disponible, accompagnée d’un guide conférencier qui raconte l’histoire des décors et des événements qui s’y sont déroulés.

Laissez-vous transporter lors de ce voyage virtuel au sein de pièces emblématiques telles que le salon rouge, le salon bleu, les salles renaissance et gothique, l’escalier, la chambre à la fois austère et émouvante, et bien sûr, la célèbre mosquée qui est le joyau de la demeure.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Le musée Hèbre regroupe le musée d’art et d’histoire ainsi que le service du patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label « Ville d’art et d’histoire ».

Situé au cœur de la ville, ce lieu à l’architecture contemporaine présente une série d’espaces dédiés à la mise en valeur du passé de Rochefort, une ville nouvelle singulière du XVIIe siècle.

Les collections du musée comprennent une galerie de peintures d’une grande diversité, offrant un panorama étendu d’époques et de mouvements artistiques. Deux espaces sont consacrés à Pierre Loti, dont la maison est actuellement en restauration.

Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) retrace l’histoire de la ville, notamment avec l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835. Le musée abrite également des collections d’objets provenant des continents océanien, africain et asiatique, témoignant des nombreux échanges entre cette ville maritime et le reste du monde.

En tant que musée labellisé « Musée de France », le musée Hèbre propose également une programmation culturelle variée, ouverte à divers domaines artistiques. Il dispose également d’un service éducatif.

Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap pour les personnes à mobilité réduite, auditives, mentales et psychiques. Cours Roy Bry (à 5 minutes). Parking gratuit de 807 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T11:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

