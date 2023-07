Exposition : « Un collège nommé Pierre Loti » Musée Hèbre Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort.

Exposition : « Un collège nommé Pierre Loti » 16 et 17 septembre Musée Hèbre Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de l’année Loti 2023, le service du Patrimoine présente son exposition autour du collège Pierre Loti. Grâce à des documents d’archives exceptionnels et une animation en 3D qui présente de manière dynamique et pédagogique l’évolution du bâti, vous découvrirez l’histoire du collège qui a vu passer sur ses bancs depuis 190 ans la plupart des Rochefortais, dont le plus célèbre l’écrivain, académicien, et marin Pierre Loti.

Lieu emblématique de la naissance de son esprit voyageur, le collège où il entre en 1862, est décrit dans Le Roman d’un enfant comme un « lieu de souffrance_». Il y prépare le concours d’entrée à l’École navale et alors commence sa vie aventureuse. « _C’était mon sort définitivement fixé, c’était l’avenir de voyages et d’aventures qui s’ouvrait devant mes dix-sept ans avides d’inconnu ! ». Le collège devenu lycée en 1886 prend son nom à sa mort, dès 1924 et redevenu collège au cours des années 1970 le conserve aujourd’hui.

Exposition présentée jusqu’au 31 décembre 2023.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu à l’architecture contemporaine au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle qu’est Rochefort.

Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, de deux espaces dédiés à Pierre Loti (dont la maison est actuellement en restauration), d’un CIAP retraçant l’histoire de la ville avec notamment l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835 et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde.

Le musée Hèbre, labellisé Musée de France, c’est aussi un espace à la programmation culturelle renouvelée et ouverte à de nombreux domaines artistiques. Il est doté d’un service éducatif.

Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap (moteur, auditif, mental et psychique). Cours Roy Bry (à 5 minutes). Parking gratuit de 807 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

exposition rochefort

©Ville de Rochefort