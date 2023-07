Plongez dans l’histoire et l’art de Rochefort Musée Hèbre Rochefort, 15 septembre 2023, Rochefort.

Plongez dans l’histoire et l’art de Rochefort 15 – 17 septembre Musée Hèbre Gratuit. Entrée libre.

Le musée Hèbre, regroupant le musée d’art et d’histoire ainsi que le service du patrimoine, est un lieu emblématique au cœur de Rochefort. Son architecture contemporaine abrite une variété d’espaces dédiés à l’histoire de cette ville nouvelle singulière du XVIIe siècle.

Les collections du musée comprennent une galerie de peintures offrant un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, ainsi que deux espaces consacrés à Pierre Loti.

Le musée abrite également un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) mettant en lumière l’histoire de Rochefort à travers des éléments remarquables, dont le fascinant plan-relief conçu par Touboulic en 1835. En complément, des collections d’objets provenant des continents océanien, africain et asiatique témoignent des échanges entre Rochefort et le reste du monde. En tant que Musée de France, le musée Hèbre propose une programmation culturelle riche et diversifiée, ouverte à de nombreux domaines artistiques.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap pour les personnes à mobilité réduite, auditives, mentales et psychiques. Cours Roy Bry (à 5 minutes). Parking gratuit de 807 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Simon David / CARO