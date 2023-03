Spectacle « Le dernier dîner de Pierre Loti et Sarah Bernhardt » Musée Hèbre, 13 mai 2023, Rochefort.

Spectacle « Le dernier dîner de Pierre Loti et Sarah Bernhardt » Samedi 13 mai, 21h00 Musée Hèbre Réservation obligatoire (nombre de places limité) au 05.46.82.91.60.

« Le dernier dîner de Pierre Loti et Sarah Bernhardt »

Spectacle

Pierre Loti reçoit son amie Sarah Bernhardt dans sa maison de Rochefort. L’occasion pour ces deux fantaisistes d’évoquer leur vie, leurs rencontres, leurs projets d’écriture et leur amitié si spéciale, qui les a liés jusqu’à la fin. Entre nostalgie et facéties, revivez un instant en compagnie de ces deux monstres sacrés de la vie artistique et mondaine du la fin du 19ème siècle

Par Stéphanie Roumégous et Philippe Couteau, dit « Bilout ».

Durée : 45 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

