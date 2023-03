Alphonse Bourgeat, un architecte créatif Musée Hèbre Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Alphonse Bourgeat, un architecte créatif Musée Hèbre, 6 avril 2023, Rochefort. Alphonse Bourgeat, un architecte créatif Jeudi 6 avril, 15h30 Musée Hèbre sur inscription auprès du musée Hèbre / payant : tarif plein 6.50€ – réduit 5.50€ / rdv au musée Hèbre Architecte de la Ville de 1854 jusqu’à sa mort, Alphonse Bourgeat (1828-1879) est sans aucun doute l’une des personnalités les plus attachantes de Rochefort, mais aussi l’une des plus méconnues.

Auteur, par exemple, du remarquable cénotaphe de Joseph Bellot, c’est lui qui est à l’origine des plus belles façades éclectiques du centre ville, qu’il n’hésite pas à doter de riches décors sculptés, mais parfaitement ordonnancés selon des règles qu’il se plaît à réinventer. Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

