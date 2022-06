Musée haut, musée bas | Bergerac en scène Bergerac, 25 juin 2022, Bergerac.

Musée haut, musée bas | Bergerac en scène Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

2022-06-25 – 2022-06-25 Place du Feu Musée du Tabac

Bergerac 24100

Musée Haut-Musée Bas met en scène une série de personnages, artistes, visiteurs, guides, agents d’entretien qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui, exposée sous toutes ses facettes.

On rit de l’absurdité avec laquelle l’auteur traite les travers humains de ceux qui fréquentent les musées.

On passe de la farce au pathétique et on s’amuse sans arrière-pensée…

+33 5 53 63 04 13

