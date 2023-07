Visite libre des collections Musée Gustave Moreau Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre de la collection permanente de la maison-musée.

Musée Gustave Moreau 14 rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France 01 83 62 78 72 https://musee-moreau.fr https://www.facebook.com/Musée-Gustave-Moreau;https://www.instagram.com/museegustavemoreau;https://twitter.com/MuseeMoreau Installé dans la maison familiale de l’artiste, le musée fut entièrement aménagé par Gustave Moreau (1826-1898). En témoignent au premier étage les appartements du peintre, présentés comme un petit musée sentimental où sont accrochés portraits de famille et œuvres offertes par ses amis Théodore Chassériau, Eugène Fromentin et Edgar Degas. Le rez‑de‑chaussée ainsi que les deuxième et troisième étages occupés par d’immenses ateliers, présentent plusieurs centaines de peintures, d’aquarelles, et plus de quatre mille dessins, donnant un large aperçu des techniques et sujets de celui qui fut le maître incontesté du Symbolisme français. Maison-atelier unique à Paris, le Musée Gustave Moreau a su conserver toute la magie de son atmosphère originelle. Métro : Trinité (M12), Saint Georges (M12), Pigalle (M12 et M2) Bus : 21, 26, 40, 43, 68, 74 Stationnement des voitures : le parking le plus proche du musée est le Parc Trinité d’Estienne d’Orves situé au 10 / 12 rue Jean-Baptiste Pigalle – 75009 PARIS. Réservez votre place de parking à tarifs réduits et sans frais de réservation grâce à ParkingsdeParis.com En raison du plan VIGIPIRATE, les bagages de grandes dimensions (à partir de la taille cabine) ne sont pas acceptés et ne peuvent être conservés dans le musée.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

