Visite libre des collections Musée Gustave Moreau, 13 mai 2023, Paris. Visite libre des collections Samedi 13 mai, 19h00 Musée Gustave Moreau Accès libre et gratuit, sans réservation Visite libre et gratuite des collections permanentes du musée (ateliers du 2e et 3e étage seulement). Musée Gustave Moreau 14 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 83 62 78 72 https://musee-moreau.fr https://www.instagram.com/museegustavemoreau;https://www.facebook.com/Musée-Gustave-Moreau;https://twitter.com/MuseeMoreau Ancienne maison-atelier de l’artiste, le musée Gustave Moreau a ouvert ses portes en 1903. Il présente sur quatre étages les peintures, dessins et aquarelles légués par l’artiste à l’État. Régulièrement, le musée organise des expositions temporaires contribuant à faire davantage découvrir Gustave Moreau ainsi qu’à présenter des œuvres conservées dans ses réserves. Métro : Trinité (M12), Saint Georges (M12), Pigalle (M12 et M2) Bus : 21, 26, 40, 43, 68, 74 Stationnement des voitures : le parking le plus proche du musée est le Parc Trinité d’Estienne d’Orves situé au 10 / 12 rue Jean-Baptiste Pigalle – 75009 PARIS. Réservez votre place de parking à tarifs réduits et sans frais de réservation grâce à ParkingsdeParis.com Le musée comporte trois escaliers et n’est pas équipé d’ascenseur. Le musée n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les poussettes doivent être déposées à l’accueil du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Hartl-Meyer

