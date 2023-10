Cet évènement est passé La Classe, l’œuvre Musée Gustave Courbet Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans La Classe, l’œuvre Musée Gustave Courbet Ornans, 13 mai 2023, Ornans. La Classe, l’œuvre Samedi 13 mai, 14h00 Musée Gustave Courbet Gratuit A l’occasion des 10 ans du dispositif La classe, l’œuvre, les élèves de maternelles et CP de l’école de Gennes et les CE2-CM1 de l’école de Montfaucon deviendront des petits médiateurs pour vous présenter leur exposition réalisée autour de l’œuvre de Gustave Courbet dans les espaces du musée.

L'entrée au musée sera gratuite à partir de 14h.

Le musée Courbet, à Ornans, propose un parcours dans la collection permanente évoquant, d'Ornans à Paris, la carrière de Gustave Courbet, la rupture esthétique qu'il mena ainsi que les milieux artistiques qu'il fréquenta, son engagement politique jusqu'à son exil et sa mort en Suisse. La collection permanente vient d'être enrichie par l'acquisition du « Chêne de Flagey » suite à la volonté du Conseil Général et grâce à une souscription nationale réussie. Depuis février 2013, le musée accueille 10 œuvres de Courbet, notamment « Les paysans de Flagey revenant de la foire », ces tableaux sont confiés par le musée des Beaux-Arts de Besançon actuellement en travaux de restauration.

