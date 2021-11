Paris Musée national des arts asiatiques Guimet île de France, Paris Musée Guimet : Carte Blanche à Duy Anh Nhan Duc Musée national des arts asiatiques Guimet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Musée Guimet : Carte Blanche à Duy Anh Nhan Duc Musée national des arts asiatiques Guimet, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 novembre 2021 au 7 février 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

payant

Plasticien du végétal, poète de l’éphémère, Duy Anh Nhan Duc, artiste franco-vietnamien né en 1983 à Hô Chi Minh-Ville et vivant à Paris, fait de la nature la matrice de ses œuvres, créant des installations poétiques à partir de matières qui le fascinent. Pour le Musée national des arts asiatiques – Guimet, il imagine « Le Parloir des souhaits », une ode au pissenlit qui invite dans la rotonde du 4e étage autour de trois installations à renouer avec le vivant. L’artiste conçoit l’exposition comme un voyage initiatique qui appelle à expérimenter et vivre l’installation. Le pissenlit qui renferme en lui toute la puissance et la beauté du monde mais aussi sa fragilité, agit comme un révélateur de la situation écologique et sociale d’aujourd’hui. De son enfance vietnamienne, Duy Anh Nhan Duc a conservé l’impression forte de jungles, qui peuvent assaillir intimement un petit garçon dans la luxuriance de la végétation et la montée des odeurs de terre. Exilé loin du jardin de son enfance, il renoue avec cet horizon perdu, en se concentrant sur l’harmonie géométrique de la flore. Observateur des cycles du vivant, Duy Anh a trouvé le meilleur moment pour les cueillir, sans les flétrir, et les éterniser en parterres. Il offre une étendue de rêves, défie le fragile. Expositions -> Art Contemporain Musée national des arts asiatiques Guimet 6 place d’Iéna Paris 75016

9 : Iéna (37m) 6 : Boissière (352m)

Contact : Musée Guimet 01 56 52 54 33 contact@guimet.fr https://www.guimet.fr/ https://www.facebook.com/museeguimet Expositions -> Art Contemporain

Date complète :

2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T18:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T18:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T18:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T18:00:00+01:00;2021-11-14T10:00:00+01:00_2021-11-14T18:00:00+01:00;2021-11-15T10:00:00+01:00_2021-11-15T18:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T18:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T18:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T18:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T18:00:00+01:00;2021-11-21T10:00:00+01:00_2021-11-21T18:00:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T18:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T18:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T18:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T18:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T18:00:00+01:00;2021-11-28T10:00:00+01:00_2021-11-28T18:00:00+01:00;2021-11-29T10:00:00+01:00_2021-11-29T18:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T18:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T18:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T18:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T18:00:00+01:00;2021-12-05T10:00:00+01:00_2021-12-05T18:00:00+01:00;2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T18:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T18:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T18:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T18:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00;2021-12-12T10:00:00+01:00_2021-12-12T18:00:00+01:00;2021-12-13T10:00:00+01:00_2021-12-13T18:00:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T18:00:00+01:00;2021-12-16T10:00:00+01:00_2021-12-16T18:00:00+01:00;2021-12-17T10:00:00+01:00_2021-12-17T18:00:00+01:00;2021-12-18T10:00:00+01:00_2021-12-18T18:00:00+01:00;2021-12-19T10:00:00+01:00_2021-12-19T18:00:00+01:00;2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T18:00:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T18:00:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T18:00:00+01:00;2021-12-24T10:00:00+01:00_2021-12-24T18:00:00+01:00;2021-12-25T10:00:00+01:00_2021-12-25T18:00:00+01:00;2021-12-26T10:00:00+01:00_2021-12-26T18:00:00+01:00;2021-12-27T10:00:00+01:00_2021-12-27T18:00:00+01:00;2021-12-29T10:00:00+01:00_2021-12-29T18:00:00+01:00;2021-12-30T10:00:00+01:00_2021-12-30T18:00:00+01:00;2021-12-31T10:00:00+01:00_2021-12-31T18:00:00+01:00;2022-01-01T10:00:00+01:00_2022-01-01T18:00:00+01:00;2022-01-02T10:00:00+01:00_2022-01-02T18:00:00+01:00;2022-01-03T10:00:00+01:00_2022-01-03T18:00:00+01:00;2022-01-05T10:00:00+01:00_2022-01-05T18:00:00+01:00;2022-01-06T10:00:00+01:00_2022-01-06T18:00:00+01:00;2022-01-07T10:00:00+01:00_2022-01-07T18:00:00+01:00;2022-01-08T10:00:00+01:00_2022-01-08T18:00:00+01:00;2022-01-09T10:00:00+01:00_2022-01-09T18:00:00+01:00;2022-01-10T10:00:00+01:00_2022-01-10T18:00:00+01:00;2022-01-12T10:00:00+01:00_2022-01-12T18:00:00+01:00;2022-01-13T10:00:00+01:00_2022-01-13T18:00:00+01:00;2022-01-14T10:00:00+01:00_2022-01-14T18:00:00+01:00;2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T18:00:00+01:00;2022-01-16T10:00:00+01:00_2022-01-16T18:00:00+01:00;2022-01-17T10:00:00+01:00_2022-01-17T18:00:00+01:00;2022-01-19T10:00:00+01:00_2022-01-19T18:00:00+01:00;2022-01-20T10:00:00+01:00_2022-01-20T18:00:00+01:00;2022-01-21T10:00:00+01:00_2022-01-21T18:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-23T10:00:00+01:00_2022-01-23T18:00:00+01:00;2022-01-24T10:00:00+01:00_2022-01-24T18:00:00+01:00;2022-01-26T10:00:00+01:00_2022-01-26T18:00:00+01:00;2022-01-27T10:00:00+01:00_2022-01-27T18:00:00+01:00;2022-01-28T10:00:00+01:00_2022-01-28T18:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-01-30T10:00:00+01:00_2022-01-30T18:00:00+01:00;2022-01-31T10:00:00+01:00_2022-01-31T18:00:00+01:00;2022-02-02T10:00:00+01:00_2022-02-02T18:00:00+01:00;2022-02-03T10:00:00+01:00_2022-02-03T18:00:00+01:00;2022-02-04T10:00:00+01:00_2022-02-04T18:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T18:00:00+01:00;2022-02-06T10:00:00+01:00_2022-02-06T18:00:00+01:00;2022-02-07T10:00:00+01:00_2022-02-07T18:00:00+01:00

©️ Isabelle Chapuis, Enzo Orlando

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée national des arts asiatiques Guimet Adresse 6 place d'Iéna Ville Paris lieuville Musée national des arts asiatiques Guimet Paris