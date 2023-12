Sortie loisirs : La Nuit au Musée Grévin Musée Grévin Paris, 3 février 2024, Paris.

Sortie loisirs : La Nuit au Musée Grévin Samedi 3 février 2024, 18h00 Musée Grévin Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 3 février 2024, sortie La Nuit au Musée Grévin, en soirée sur réservation

Tarif 1

Entre jeux de lumières, comédiens et animations, venez vivre une expérience nouvelle et immersive, grâce aux nouvelles technologies, écrans vidéos, musique, effets spéciaux… lors d’une soirée au Musée Grévin. Au programme, déambulation dans les galeries du musée entre les personnalités d’hier et d’aujourd’hui où des comédiens et musiciens vous attendent tout le long de la visite.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGMJ-UVxbs

Musée Grévin 10 Boulevard Montmartre, 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-17-2 »}] [{« data »: {« author »: « Arts in the City », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c0 partir du 9 fu00e9vrier 2019 nLe Musu00e9e Gru00e9vin fait peau neuve ! Nouvelles statues de cire, nouveaux espaces, une visite plus interactive… Le nouveau musu00e9e Gru00e9vin a tout pour plaire. Visite guidu00e9e privu00e9e rien que pour vous !nnMusu00e9e Gru00e9vinn10 Boulevard Montmartre, 75009nLien vers l’article : https://www.arts-in-the-city.com/2019/02/15/le-nouveau-musee-grevin-ouvre-ses-portes/ », « type »: « video », « title »: « Le nouveau musu00e9e Gru00e9vin en images. Vidu00e9o YouTube Paris », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aUGMJ-UVxbs/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aUGMJ-UVxbs », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9NmlZnGn7fwnKBS4mT7xYQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=aUGMJ-UVxbs »}]

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

@Musée Grévin