CORPS VIVANT Une exposition du musée GRATALOUP labélisée « Olympiade Culturelle » par PARIS 2024 GRATALOUP Peintures Antoinette ROZAN, sculpteur. Dialogue autour du « CORPS EN VIE » 30 mars 10 novembre Musée Grataloup Entrée payante plein tarif adulte 7 € autres tarifs disponibles sur le site

Début : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-10T14:00:00+01:00 – 2024-11-10T18:00:00+01:00

« Corps Vivant » une exposition du musée GRATALOUP labélisée « Olympiade Culturelle«

Le musée GRATALOUP, centre d’Art Contemporain à Chevreuse, ouvrira les portes de sa cinquième saison d’expositions le samedi 30 mars 2024. Intitulée « Corps Vivant« , cette nouvelle édition explore le thème du Corps, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel inédit.

L’événement revêt une importance particulière en tant que contribution artistique aux Jeux de 2024. En effet, l’exposition a été honorée du prestigieux label « Olympiade Culturelle » , décerné par le comité organisateur des jeux, Paris 2024.

Allier l’art et le sport, « le muscle à l’esprit », est l’un des fondements de l’Olympisme, comme le soulignait Pierre de Coubertin.

« Corps Vivant » promet d’être une expérience artistique immersive, explorant à travers le corps, les thèmes de la liberté, du mouvement, de l’énergie et de l’amour, dans un dialogue créatif entre deux artistes, en harmonie avec l’esprit des Jeux Olympiques.

Dans la chapelle du prieuré, les œuvres du peintre symboliste GRATALOUP célèbrent la synergie corps/esprit à travers la naissance, la vie, et la mort.

Dans le jardin, Antoinette ROZAN a posé ses sculptures et accroché sur les murs ses calligraphies dans une chorégraphie joyeuse et colorée. Mouvement, énergie, liberté sont les thèmes qu’elle explore dans son travail.

La magie des lieux ou du temps a opéré. Dans une conversation secrète qui n’appartient qu’à eux, ces deux artistes établissent un véritable dialogue de couleurs, célébrant toutes les expressions du Corps en Vie, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Jusqu’au 10 novembre 2024 au Musée GRATALOUP, 3 rue de l’église, 78460 Chevreuse

