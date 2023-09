Cet évènement est passé Rendez-vous au jardin des méditations Musée Grataloup Chevreuse Catégories d’Évènement: Chevreuse

Yvelines Rendez-vous au jardin des méditations Musée Grataloup Chevreuse, 2 août 2023, Chevreuse. Rendez-vous au jardin des méditations 2 – 26 août Musée Grataloup Plein tarif 5 € tarif réduit 3,50 € Au Jardin des méditations avec Stella Briann Une promenade méditative au centre de la couleur et de l’énergie Stella Briann est une artiste peintre énergéticienne qui prolonge par sa peinture les soins énergétiques qu’elle prodigue. Pour cette exposition en extérieur, les peintures ont été réalisées sur du bois d’Azobé, bois exotique très résistant, issu d’arbres centenaires des forêts équatoriale et utilisé pour la construction des Planches de Deauville. Chacune des œuvres exposées dans le « Jardin des Méditations » est une représentation d’un chakra.

Les chakras sont des centres d’énergie qui se déplacent à l’intérieur de notre corps. Chaque chakra est associé à une couleur qui correspond à la vibration ou à la fréquence du chakra. Musée Grataloup 3 rue de l’église 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France 0645824352 https://www.facebook.com/grataloupmusee Jardin des méditations Accueil du musée ou inscription en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

