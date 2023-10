HAPPENING AU JARDIN – Performance live Stella Briann – Artiste peintre énergéticienne Musée GRATALOUP Chevreuse, 13 mai 2023, Chevreuse.

HAPPENING AU JARDIN – Performance live Stella Briann – Artiste peintre énergéticienne Samedi 13 mai, 19h00 Musée GRATALOUP Inscription en ligne sur le site du musée ou à l’accueil

Un évènement exceptionnel à découvrir au Musée GRATALOUP lors de la Nuit Européenne des Musées

– Partie jardin – Performance Stella Briann, jeune artiste peintre énergéticienne

Dans les jardins du musée, pour la première fois depuis son ouverture, le musée GRATALOUP vous propose un voyage méditatif à travers le travail d’une jeune artiste talentueuse, Stella Briann , Artiste peintre énergéticienne, Stella utile le bois des arbres comme support à ses créations. Au musée GRATALOUP, « on plante aussi la peinture au jardin des méditations ».

A travers la réalisation d’une œuvre en live, Stella prolonge par la peinture les soins énergétiques qu’elle va vous prodiguer. Les spirales agissent comme un vortex d’énergie positive qui amplifie le message de son œuvre. Vous recevez à travers cette performance les messages de Stella ; la joie, l’abondance, la gratitude, l’amour ….

Musée GRATALOUP 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France Le musée GRATALOUP est accueilli par la ville de Chevreuse à la chapelle du PRIEURÉ SAINT SATURNIN, seul témoignage subsistant du prieuré édifié à Chevreuse au 11ème siècle. La chapelle a été rénovée en 2011 par l'architecte Pascal CHOVIN, qui fut également en charge de la restauration du Château de la Madeleine et de la réalisation de la Maison du Parc. En 2011, l'artiste plasticien GRATALOUP conçoit trois vitraux contemporains. Réalisés en collaboration avec les Ateliers Loire, maîtres verriers à Chartres depuis plus de trois générations, le travail de ces vitraux est basé sur une recherche contemporaine, caractérisée par l'emploi de matériaux et une conception nouvelle de ceux-ci – verres découpés, collages dégagés en grande partie des plombs traditionnels aux vitraux. Accès voiture – parking de l'église – Chevreuse – Accès bus et TàD à partir du RER b Saint-Remy les Chevreuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

©MGEditions