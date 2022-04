Musée Granet – NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Opération « La classe, l’œuvre » – Tout au long de la soirée

● Orateurs d’un soir : Les élèves du lycée Vauvenargues en Histoire des arts vous proposeront de véritables « joutes verbales » sur différents modes du discours prenant comme point d’appui des œuvres des collections du musée. Ce projet autour des questions de l’éloquence et de l’art oratoire est mené en collaboration avec l’Atelier de la Langue française, école de l’éloquence.

● Cabinet de Curiosités : Les élèves du CAP menuiserie du lycée EREA louis Aragon des Pennes-Mirabeau ont conçu un meuble, sous forme d’un cabinet de curiosités, qui sera dévoilé à l’occasion de la Nuit européenne des musées. À l’intérieur, des dispositifs de découvertes ludiques pour le jeune public autour de œuvres présentées dans les collections consacrées aux genres en peinture.

Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir ce nouvel accrochage en s’amusant.



Un autre regard

● Les étudiants de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique -Europe et Méditerrannée présentent leurs coups de cœur et partagent leur passion pour la musique à travers des commentaires d’œuvres des collections permanentes.



Partenariat avec Aix Marseille Université

● Des étudiants du master recherche Histoire de l’artde l’AMU présentent une sélection de photographies de Bernard Plossu.



● Musique – Quintet de cuivre – À 19h, 20h et 21h, place Saint-Jean de Malte (devant le musée) Par Guillaume Barbe, Luis Murillo, Alexian Bournat, Marianne Billaud et Pierrot Buliard

Nuit des musées au musée Granet. Au programme de cette 18e édition conçue autour des collections permanentes et de l’exposition Plossu-Granet, Italia discreta de nombreuses manifestations vous sont proposées

+33 4 42 52 88 32 http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

