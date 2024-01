Jean Daret, peintre du Roi en Provence Musée Granet Aix-en-Provence, samedi 15 juin 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

À l’été 2024, le musée Granet consacrera une exposition rétrospective à Jean Daret (1614 – 1668), grand peintre du baroque provençal du XVIIe siècle.

Jean Daret naît à Bruxelles en 1613. Il s’installe à Aix-en-Provence où en 1639 il épouse Madeleine Cabassole issue d’une famille de notables aixois avec laquelle il a deux fils, Jean-Baptiste et Michel, peintres comme lui.

Il se spécialise dans la décoration de demeures et participe à l’ornementation de nombreuses églises et couvents.



La production méridionale de Daret est grande et nombreux sont ses tableaux, notamment à Aix et dans tous les départements de la région. C’est également lui qui réalise les magnifiques peintures marouflées commandées par le seigneur de Covet pour son château de Marignane.



Les peintures du château de Vincennes, et le fameux escalier en trompe-l’œil de l’hôtel de Châteaurenard, à Aix-en-Provence, lui valent d’être remarqué par le roi Louis XIV en 1660, et d’être nommé « Peintre du Roi ».



Les recherches récentes ont mis au jour de nombreuses découvertes. Cette exposition sera l’occasion de les partager et de montrer un ensemble exceptionnel comprenant les productions les plus importantes de l’artiste, tableaux, dessins et gravures. Elles seront accompagnées de tableaux de grands maîtres du siècle, tant parisiens (Simon Vouet ou Jacques Blanchard) que provençaux (Nicolas Mignard et Reynaud Levieux ou Gilles Garcin).



Les prêts et ouvertures d’églises de nombreuses communes provençales contribueront également à mettre en lumière l’œuvre de cet artiste d’envergure internationale qui demeure peu connu du grand public.



● Commissaire général : Bruno Ely, conservateur en chef, directeur du musée Granet.

● Commissaire scientifique : Jane MacAvock, spécialiste de l’oeuvre de Jean Daret.

● Commissaires associés : Pamela Grimaud, conservateur au musée Granet.et Pierrick Rodriguez, conservateur des monuments historiques.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



