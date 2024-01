Visite libre du musée Granet + collection Planque Musée Granet Aix-en-Provence, lundi 30 septembre 2024.

Venez découvrir à votre rythme le musée Granet et la collection Jean Planque.

Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle, le Palais de Malte, acheté par la ville en 1825 – le musée Granet est labellisé musée de France. Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 m2, privilégiant le fonds des peintures et des sculptures. Près de 600 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer.



Afin de présenter l’essentiel de la collection Planque sous l’intitulé Granet XXe, collection Jean Planque, la Communauté du Pays d’Aix a ouvert la chapelle des Pénitents blancs (place Jean Boyer) construite au XVIIe siècle et rénovée pour l’occasion- dotant ainsi le musée Granet de plus de 700m2 d’espaces d’exposition supplémentaires : Cet ensemble comptent quelques 300 peintures, dessins et sculptures depuis les impressionnistes et les postimpressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du XXe tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, de Staël ou Dubuffet…



Pour votre visite le musée propose la location d’audioguide en plusieurs langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol et japonais) à 3 euros et pour les enfants à partir de 5 ans (français et anglais) à 2€, directement au musée Granet.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



