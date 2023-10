Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand Musée Granet Aix-en-Provence, 21 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence organisée par les Amis du musée Granet et animée par Laurent Genest, historien d’Art..

2023-11-21 18:00:00 fin : 2023-11-21 . EUR.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference organized by the Friends of the Musée Granet, led by art historian Laurent Genest.

Organizado por los Amigos del Museo Granet y dirigido por el historiador del arte Laurent Genest.

Konferenz, organisiert von den Freunden des Granet-Museums und moderiert von Laurent Genest, Kunsthistoriker.

