Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois Musée Granet Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence organisée par les Amis du musée Granet et animée par Marie-Paule Vial, conservateur en chef du patrimoine, sur l’exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise..

2023-10-17 18:00:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference organized by the Friends of the Musée Granet and hosted by Marie-Paule Vial, head curator of the Musée Granet, on the Van Gogh exhibition at Auvers-sur-Oise.

Conferencia organizada por los Amigos del museo Granet e impartida por Marie-Paule Vial, conservadora jefe del museo Granet, sobre la exposición Van Gogh en Auvers-sur-Oise.

Von den Freunden des Granet-Museums organisierte und von Marie-Paule Vial, Chefkonservatorin des Kulturerbes, geleitete Konferenz über die Ausstellung Van Gogh in Auvers-sur-Oise.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence