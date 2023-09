Pour les visiteurs malvoyants et non-voyants – Visite descriptive Musée Granet Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le musée Granet propose pour les visiteurs malvoyants et non-voyants, un audioguide de l’exposition Naples pour passion qui inclut 5 pistes descriptives pour déficients visuels..

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Granet Museum offers visually impaired and blind visitors an audio guide to the Naples for Passion exhibition, including 5 descriptive tracks for the visually impaired.

El Museo Granet ofrece a los visitantes invidentes y con discapacidad visual una audioguía de la exposición Nápoles por Pasión, que incluye 5 pistas descriptivas para invidentes.

Das Granet-Museum bietet für sehbehinderte und blinde Besucher einen Audioguide für die Ausstellung Neapel aus Leidenschaft an, der 5 Tracks mit Beschreibungen für Sehbehinderte enthält.

