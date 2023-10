Bissière, la part de l’autre Musée Granet Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le musée Granet présente, à la chapelle des Pénitents blancs-Granet XXe, une exposition préparée en partenariat avec la Fondation Jean et Suzanne Planque dans le cadre du dépôt de ses collections auprès de l’institution aixoise..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée Granet in Aix-en-Provence will present an exhibition at the Chapelle des Pénitents blancs-Granet XXe organised in partnership with the Jean and Suzanne Planque Foundation as part of the long-term loan of its collections to the museum.

En la Capilla de los Penitentes Blancos-Granet XXe, el museo Granet presenta una exposición preparada en colaboración con la Fundación Jean et Suzanne Planque en el marco del depósito de sus colecciones en la institución de Aix.

Das Musée Granet zeigt in der Chapelle des Pénitents Blancs-Granet XXe eine Ausstellung, die in Partnerschaft mit der Fondation Jean et Suzanne Planque im Rahmen der Hinterlegung ihrer Sammlungen bei der Institution in Aix vorbereitet wurde.

