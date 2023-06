Les collections égyptiennes du musée Granet – JEA Musée Granet Aix-en-Provence, 17 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, le musée Granet vous propose une visite guidée de ses collections d’Égypte ancienne. Les stèles, amulettes et objets du quotidien présentés vous permettront de vous plonger dans le pays d’Osiris !.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the European Archaeology Days, the Musée Granet is offering a guided tour of its ancient Egyptian collections. The stelae, amulets and everyday objects on display will take you back to the land of Osiris!

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, el museo Granet propone una visita guiada a sus colecciones del Antiguo Egipto. Las estelas, amuletos y objetos cotidianos expuestos le transportarán al país de Osiris

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie bietet Ihnen das Granet-Museum eine Führung durch seine altägyptischen Sammlungen an. Die gezeigten Stelen, Amulette und Alltagsgegenstände lassen Sie in das Land des Osiris eintauchen!

