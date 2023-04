Les dimanches aux musées Musée Granet, 1 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Le premier dimanche du mois, les musées de la ville d’Aix-en-Provence sont ouverts gratuitement au public. L’occasion de (re)découvrir les collections permanentes et temporaires du patrimoine de la ville.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the first Sunday of the month, the museums of the city of Aix-en-Provence are open to the public free of charge. An opportunity to (re)discover the permanent and temporary collections of the city’s heritage

El primer domingo del mes, los museos de la ciudad de Aix-en-Provence están abiertos al público de forma gratuita. Una oportunidad para (re)descubrir las colecciones permanentes y temporales del patrimonio de la ciudad

Am ersten Sonntag des Monats sind die Museen der Stadt Aix-en-Provence für die Öffentlichkeit kostenlos geöffnet. Eine Gelegenheit, die ständigen und temporären Sammlungen des städtischen Kulturerbes (neu) zu entdecken

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence